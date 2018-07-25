1 köy ve 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, PKK’ya yönelik Kulp ilçesi kırsalında operasyon başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, aralarında üst düzey PKK’lıların da bulunduğu teröristlerin yakalanması için operasyon kapsamında Kulp’un Yaylak köyü ve Şeyhsalih, Nedrehuş, Mezrasor, Simetok, Dalideri, Akçana ve Derik mezralarında saat 11.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açıklamada, barınak, sığınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip edileceği kaydedildi.

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