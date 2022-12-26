Türkiye'nin ilk dijital sahnesi

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Ürünleriyle tüketicilerin hayatlarına farklı alanlarda renk katmayı hedefleyen Arçelik, farklı sanat disiplinlerine ait sahne sanatlarını ve sanat eserlerini tek bir dijital platform çatısı altında toplayan Türkiye’nin ilk dijital kültür sanat merkezi Sahneport ile iş birliği yaptı. Arçelik, Android TV’lerde yer alan Sahneport uygulaması sayesinde kültür aktivitelerini Türkiye’de ilk kez dijital dünya aracılığıyla evlere taşıyor.

Marka, Sahneport uygulamasıyla tüketicilerine; tiyatro oyunları, konserler, çocuk ve aile etkinlikleri, ödüllü ve nitelikli film gösterimleri, belgeseller, sergiler, ilham veren konuşmalar ve eğitimler, kurumsal etkinlikler gibi birçok aktiviteyi ev konforunda büyük ekranda deneyimleme fırsatı sunarak kültür ve sanatseverlerin dikkatini çekiyor.

Arçelik, lansmana özel olarak Android TV alan tüketicilerini Sahneport uygulamasında kültür-sanat ile bir araya getiriyor ve aralık ayı boyunca haftalık olarak çeşitli tiyatro oyunları ve konser sürprizleri de sunuyor.