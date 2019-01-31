Kültür AŞ müzeleri ilk 5'te

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzeleri 2018 yılında İstanbul'da en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer aldı.
Yapılan açıklamaya göre, Kültür AŞ yönetimindeki müzeler 2018 yılı boyunca toplam 3 milyon 278 bin 598 kişiyi ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul'da ziyaretçi sayısı bakımından ilk sırada yer alan Topkapı Sarayı Müzesi, 2 milyon 980 bin 450 kişi ile en çok ziyaret edilen müze olurken, Ayasofya 2 milyon 890 bin 873 kişi ile ikinci sırada yer aldı.
İstanbul'un en fazla ziyaretçi alan üçüncü müzesi ise Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı oldu. Sultanahmet'te bulunan sarnıcı 2018 yılında 1 milyon 681 bin 544 kişi, Miniatürk'ü 823 bin 93, Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni 573 bin 158, Türk Dünyası Kültür Evleri'ni 128 bin 67 ve Şerefiye Sarnıcı'nı 72 bin 736 kişi gezdi.
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