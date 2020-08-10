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Kültür Özgürlüktür

(İlandır)

Kültür Özgürlüktür

İstanbul Kültür Üniversitesi; köklü geçmişi, modern eğitim anlayışı, altyapısı ve akademik kadrosu ile özgür ve özgün bir akademik deneyim sunuyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin adaylara sunduğu olanaklar için https://aday.iku.edu.tr/ adresini ziyaret edebilir, bölümler hakkında detaylı bilgi almak için, Online Tanıtım Platformu https://dijitalrehberlik.iku.edu.tr/ adresinden akademisyenler ile online olarak görüşebilirsiniz.

Kültür, ekonomik özgürlük kazandırır.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan başarı, çalışma ve ihtiyaç burslarının yanı sıra akademik eğitimi destekleyen pek çok burs olanağı var. Öğrencilere ekonomik özgürlüğün kapılarını üniversite yıllarında aralama fırsatı sağlayan Kültür’de öğrenciler; akademik, sportif veya diğer başarılarına göre bursla ödüllendirilebildiği gibi, çalışma ve ihtiyaç burslarıyla da eğitim yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

Kültür’de Burslu Kabul Programı: WeAccept

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kabul programı WeAccept ile kariyer hedefleri, kişilik özellikleri ve yetkinliklerine göre özel burs oranları tanımlanan öğrenciler de YKS sonuçlarından bağımsız olarak burslu öğrenim görme şansına sahipler. Öğrenim görmek istedikleri bölüm, katıldıkları yarışmalar, aldıkları sertifika ve ödüller hakkında bilgilerini, referanslarını, kariyer hedeflerini, ilgi alanlarını belirten ve ardından Kişilik Envanterini dolduran öğrencilerin başvuruları objektif şekilde değerlendirildikten sonra kendilerine en uygun bölümleri tercih etmeleri durumunda %100’e varan burs oranları tanımlanıyor. Üstelik WeAccept bursları, 7 yıl boyunca kesintisiz devam ediyor ve ÖSYM Bursları ile aynı statüde değerlendiriliyor. Ayrıca öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi’nin %15 İlk Tercih İndirimi imkanından da yararlanma şansına sahipler. Üniversitenin web sitesinde yazan şartlara göre tercih listelerini oluşturan adayların eğitimleri WeAccept burslarına ek %15 oranında daha indirimle destekleniyor. Eğitim hakkım diyenler için fırsat eşitliğini sunan WeAccept hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hemen başvurmak için WeAccept sitesini ziyaret edebilirsiniz. https://we-accept.com/

Kültür: Dünyaya Açılan Pencere

İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri; Erasmus+ ve İKÜ Dünya gibi uluslararası öğrenci hareketliliği programları ile dünyanın 4 kıtasından önde gelen üniversitelerde öğrenim görebiliyor. Öğrenciler Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Avrupa’da staj yaparak farklı kültürlerle tanışırken uluslararası deneyim de kazanıyorlar.

Kültür; zaman ve mekânı aşar, akademik özgürlüğü sağlar.

İstanbul Kültür Üniversitesi, şehrin merkezinde, ulaşımı kolay yerleşkelerindeki modern fiziksel altyapısının yanı sıra dijital dünyasıyla da eğitimin zaman ve mekândan bağımsız, her an ve her yerden erişilebilir olmasını sağlıyor. MIT ve Stanford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin de kullandığı Sakai yazılımını geliştirerek 2010 yılında hayata geçirdiği simülasyon, oyunlaştırma, rubrik sistem, e-portfolyo gibi özellikler sunan uzaktan eğitim platformu İKÜCATS ile öğrenim süreçlerini dijitalleştiren İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencilerin 7/24, diledikleri yerden bilgiye ve akademisyenlere erişimlerini sağlıyor.

Kültürlüler fikirlerini hayata geçirmekte özgür!

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğrenciler, tüm fikir ve tasarılarını Teknoloji ve Proje Destek Birimi’nin desteğiyle projelendirip hayata geçirebiliyor, patent alabiliyor, akademik kadronun, profesyonel dünyanın ve mezunların yardımlarıyla girişimlerine başlayabiliyorlar.

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