Kültür - sanat ve eğlenceye bahar geldi

Mayıs ayında Maximum Uniq Açıkhava’nın kapılarını açmasıyla eğlence katlanacak. 2 Mayıs’ta Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun başrolünde oynadığı "Ölü’n Bizi Ayırana Dek’" 3, 4, 9 ve 10 Mayıs’ta Serkan Keskin’in yeni oyunu ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, 3 Mayıs’ta tek kişilik gösterisiyle Lesli Karavil, 5 Mayıs’ta Neyzen Tevfik Maximum Uniq sahnesinde olacak. 6, 17 ve 23 Mayıs’ta efsane kadrosuyla Aydınlıkevler, 8 Mayıs’ta başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 9 ve 26 Mayıs’ta İbrahim Selim’le Quiz Night, 12 Mayıs’ta Çift Terapisi, 29 ve 30 Mayıs’ta Richard sevenleriyle buluşacak.