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Jolly Tur yetkilileri kültür turlarına katılmak isteyen ancak Kovid-19 salgını nedeniyle tedirginlik yaşayan katılımcılar için "Temassız Kültür Tur" projesini hayata geçirdi. Kültür turlarına özel araçlarıyla katılmak isteyenler, tur aracını takip edecek ve indirdikleri tur aplikasyonu üzerinden rehberlik hizmetinden yararlanabilecek.

Şahsi araçlarını kullanarak izole bir tur deneyimi yaşamak isteyen seyahat severler için hazırlanan temassız turlarda, mobil uygulama destekli rehber anlatımı ve kılavuz tur araçları hizmeti sunuluyor.

Şahsi araçlarını kullanarak izole bir tur deneyimi yaşamak isteyen seyahat severler için hazırlanan temassız turlarda; bireysel kültür turu deneyimi, mobil uygulama destekli rehber anlatımı, binek araçlarına eşlik eden kılavuz tur araçları sunuluyor