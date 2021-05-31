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Kültür turizminin başkenti Safranbolu ziyaretçilerine hazır

Türk kent kültürünün yaşayan en önemli yapı taşlarından biri olan ve bu nedenle UNESCO tarafından Dünya Mirası kabul edilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kademeli normalleşme döneminde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kültür turizminin başkenti Safranbolu ziyaretçilerine hazır
AA

Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanında, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların bulunduğu ve yılda yaklaşık bir milyon 300 bin turiste ev sahipliği yapan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kademeli normalleşmeye geçilmesiyle eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran, "Kültür turizminin başkenti" olarak bilinen ve dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında olan Safranbolu'daki esnaf, yaz sezonu için bütün hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlı döneminden kalma geleneksel Türk evlerinin büyük kültür birikiminin, maddi zenginliğin ve yüksek düzeyde ustalığın ürünü olduğu görülen Safranbolu, Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa, Dağdelen, Hidayetullah ve Kaçak (Lütfiye) camileri, İncekaya Su Kemeri, Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi, tarihi çeşmeler ile arastalar (loncalar) gibi önemli eserleri ile ilgi çekiyor.

- "Yaz sezonundan bir hayli ümitliyiz"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz sezonundan umutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır salgın nedeniyle zor günler geçirildiğinden bahseden Ergüder, "Bu yıl, hem Ankara ve İstanbul illerine yakın olmamız hem de doğal ve kültürel miraslarımızla daha fazla ziyaretçi çekmeyi umut ediyoruz. Tabii bunda aşılamadaki hız ve mücadelenin ne noktaya geldiği çok önemli. Biz iyi olacağını düşünüyoruz ve bu anlamda yaz sezonundan bir hayli ümitliyiz." diye konuştu.

Yerli turistin daha çok geleceğini umdukları vurgulayan Ergüder, şöyle devam etti:

"Yerli turistin daha çok bu yaz için tercih edeceğini düşünüyoruz ancak yabancı turist için de sonbaharda beklentilerimiz oldukça yüksek. Esnafımız, otellerimiz bu süre içinde gerekli hazırlıklarını yaptı. Tadilat, bakım, pandemi koşulları için gerekli bütün altyapıyı da hazırladılar. Biz bütün güzelliklerimiz, orman denizimiz, UNESCO Kültür Mirasında bulunan Safranbolu'muzda tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz."

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