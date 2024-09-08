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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Kültür ve Turizm Bakanı: Andriake Kazıları’nda çok özel bulgulara ulaştık

        Kültür ve Turizm Bakanı: Andriake Kazıları’nda çok özel bulgulara ulaştık

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Myra ve Andriake projesinde gerçekleştirilen kazılardan çıkarılan 'Millefiori'ye Türkiye'de ilk kez rastlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 08.09.2024 - 09:52
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        Türkiye'de ilk kez
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        Antalya’nın Demre ilçesinde sürdürülen Myra Antik Kenti ve Limanı Andriake kazılarında çok özel bulgulara ulaşıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle sürdürdüğü kazılarda 'Millefiori' (Bin Çiçek) olarak adlandırılan teknikle üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandı.

        Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesinin Andriake’de çok çeşitli miktarda bulunmuş olması uzmanlar tarafından önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak nitelendiriliyor.

        Türkiye’de bu boyutuyla ilk kez rastlanılan buluntular zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkat çekiyor.

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        KEŞİF YILIN BULGULARI ARASINDA

        Andriake’de gün ışığına kavuşan düz plaka formundaki millefiori kaplamalar Türkiye için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli.

        Döneminin lüks dekorasyon malzemeleri olan kaplamalar çeşitli renklerde çiçekler ve geometrik formlarıyla çok zengin bir çeşitliliğe sahip. Andriake Agorası’nın liman tarafındaki Gümrük Bölgesi’nde bulunan 42 numaralı mekânda ortaya çıkan yüzlerce parça üzerinde çalışmalar sürüyor.

        Andriake liman yerleşimindeki bu buluntuların milattan sonra 5’inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

        Özel ve Zengin Bir Duvar Dekorasyonu

        Andriake’de gün ışığına kavuşturulan cam levhalarla birlikte aynı dekorasyon düzenlemesinde kullanılmış olan küçük kare ve yuvarlak cam rozetlerden ve bu levhaların yine camdan yapılmış çerçevelerinden de çok sayıda buluntu yer alıyor.

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        Myra Antik Kenti’nin liman yerleşimi olan Andriake’deki keşifte bu kaplamalarla birlikte duvar dekorasyonunda kullanılmış olduğu anlaşılan benzer büyüklükteki levhalar arasında kakma tekniğinde kuş figürleri taşıyan örnekler ve yine Türkiye için ünik bir keşif niteliğinde olan opus sectile tekniğindeki aziz figürleri ile kuş ve deve figürleri de Andriake’de çok özel ve zengin bir iç mekan dekorasyonunun varlığını gösteriyor.

        Andriake’deki Granarium ve Agora kavşağında, batı Agora Sokağı’nın baş köşesinde, limanın en önemli yerinde konumlanan yapıda bulunan kıymetli dekorasyonları ve plan özellikleriyle yapının bir yönetim binası olduğu düşünülüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Geleceğe Miras Myra ve Andriake projemiz kapsamında sürdürülen kazılarda 'Millefiori' (Bin Çiçek) olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandı. Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesine bu boyutuyla Türkiye’de ilk kez rastlanıyor. Andriake’de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak tanımlanan buluntuları gün ışığına kavuşturan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile Akdeniz Üniversitesine teşekkür ediyorum.

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        #Millefiori
        #Andiake
        #Geleceğe Miras
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