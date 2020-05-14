Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy

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AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy başkanlığında Bakanlık bünyesinde oluşturulan Çeşme Projesi Çalışma Grubu ile Ege Turizm Planı kapsamındaki "Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı" yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonundaki Çeşme Projesi Çalışma Grubunda, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, TMMOB İzmir, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çeşme Turistik Otelciler Birliği, Alaçatı Turizmciler Derneği, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliğinden yetkililer bulunuyor.

İzmir Çeşme Alaçatı'daki The Stay Warehouse Otel'de yarın basına kapalı gerçekleştirilecek toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.