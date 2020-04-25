Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Dünya Fikri Mülkiyet Günü mesajı:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutladı.

Bakan Ersoy, yayımladığı mesajda, Türkiye'nin de üyesi olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) kurulduğu 26 Nisan'ın, 2000'den bu yana fikri mülkiyet haklarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Son günlerde yaşanan küresel sıkıntıların bertaraf edilmesinde, fikri çabanın eseri sanat, edebiyat, müzik ve sinema alanlarındaki üretimlerin ne denli önemli ve hayati olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle millet olarak üzerimize düşen, kültürel mirasımızın yapı taşları olan fikir ve sanat eserlerinin, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için taşıdığı önemin farkında olmak ve eser sahiplerinin haklarının korunması hususunda azami özeni göstermektir. Bakanlık olarak kültür sanat üretimini teşvik ederek kültürel hayatımızın zenginleştirilmesi ve sanatçılarımızın telif haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaktayız. Sanatın ışığında daha güzel yarınlara ulaşmak ümidiyle bütün fikir ve sanat insanlarımızın Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyor, üretmeye devam etmelerini sağlayacak iklimi daha da iyileştirmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum."