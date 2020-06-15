Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan

Bakan Ersoy, İzmir'deki temasları kapsamında, bir süre önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen İzmir Tarihi Kent Merkezi'ndeki Kemeraltı Çarşısı ziyaret etti.Daha sonra Smyrna Agora Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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