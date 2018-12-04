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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Elizabeth Banks'ı kabul etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ABD’li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı, Çırağan Sarayı'nda kabul etti

04.12.2018 - 22:47 | Güncelleme: AA

Tarihi sarayda yaklaşık yarım saat süren kabulde, ünlü aktris ve yönetmen Banks ile eşi ve "Charlie'nin Melekleri" serisinin yeni filmi "Charlie's Angels - Silver Cloud" filminin de yapımcılarından Max Handelman ve diğer yapımcılar, Matt Hirsch, Elizabeth Cantillion, filme ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi verdi.

AA'nın haberine göre, Bakan Ersoy da Banks'ı Türkiye'de ağırlamaktan ve yeni filmin çekim mekanlarından biri olarak Türkiye'yi tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'de daha önce çekilen bazı yüksek bütçeli Hollywood yapımlarından bekledikleri etkiyi alamadıklarını ifade etti.

Bu konuda filmi çeken kadroların Türkiye'yi dar bir vizyonla yansıtmasının da payı olduğuna dikkati çeken Ersoy, Banks'tan Türkiye'yi farklı algılar yaratmadan olduğu gibi yansıtmasını beklediklerini kaydetti.

Ersoy, Banks'a Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını, mutlaka Anadolu'yu da gezmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, film çekimi boyunca Banks ve film ekibe gerekli kolaylığın sağlanacağının teminatını verdi.

Banks ve ekibine TBMM gündemine de gelecek olan teşvik ve yeni sinema kanunu tasarısından da bahseden Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünya film endüstrisine katkı sağlayacak zenginliklerini gösteren kapsamlı bir rehber niteliğinde olacak "Filming In Turkey" projesini de anlattı.

"İSTANBUL ÇOK HOŞ BİR YER"

ABD'li aktris Elizabeth Banks da Türkiye'ye gelirken, Türk Hava Yolları'nın ikramlarından başlamak üzere çok etkilendiğini dile getirerek, "İstanbul çok hoş bir yer. İnanılmaz bir şehir." ifadelerini kullandı.

Banks, filmin bazı sahnelerini Fas'ta çekmeyi düşündüklerini ancak daha sonra hem modern yüzü hem de tarihi dokusu sebebiyle Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi.

Filmin yapımcısı Matt Hirsch de Bakan Ersoy'un kendilerine anlattığı yabancı yapımlara yüzde 30'a varan teşvikler öngören yeni sinema kanunu tasarısındaki "Yabancı Film Yapım Desteği"ni cezbedici bulduğunu dile getirdi.

Görüşmenin ardından Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Banks ve beraberindekilere Çırağan Sarayı'nın boğaz manzaralı merdivenlerinden İstanbul'u gösterdi ve konuklarıyla fotoğraf çektirdi.

Bakan Ersoy ve eşi ayrıca Banks'a, Topkapı Sarayı ve Tarihi Yarımada'yı göstererek, İstanbul'da ziyaret etmesi gereken tarihi noktalar hakkında bilgi verdi.

Açlık Oyunları, Örümcek Adam serileri gibi birçok filmde oynayan Elizabeth Banks'ın yöneteceği "Charlie’nin Melekleri" filminin yeni serisinin başrolünde, Banks'ın yanı sıra Naomi Scott ve Kristen Stewart yer alacak.

Filmin gelecek yıl kasım ayında gösterime girmesi bekleniyor. 

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