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        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Cumhuriyet, bizim için hayatın özel adıdır

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Cumhuriyet, bizim için hayatın özel adıdır

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:04
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        Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Mehmet Nuri Ersoy’un mesajı şöyle: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ediyoruz. Dile kolay, dünyanın her anlamda değiştiği bir asırda değişmeyen bir tutkudan, bir sahiplenmeden; ödün verilmeyen bir emanetten bahsediyoruz. Cumhuriyeti sadece bir rejim ifadesi, bir yönetim tarzı olarak kullanmak; bunlara indirgemek bizler için çok zor diye düşünüyorum. Cumhuriyet bizim için 104 yıl önce başlayan var olma mücadelesidir. Cumhuriyet; dünün ve bugünün şehitleri, gazileridir… Yitirilen nesiller sayesinde kurtarılan gelecek nesillerimizdir. 101 yıl önce kazanılan zafer, onu kazananların hakkını ödeyebilmek için bugün her alanda kazandığımız ve yarın kazanma kararlılığında olduğumuz yeni zaferlerin hem ilhamı hem de ödülüdür Cumhuriyet. Esnafın, memurun, doktorun, öğretmenin, mühendisin, sanatçının, zanaatkârın alın teri, mesaisi, emeğidir; insanımızın fedakârlıkları, tercihleri, kabulleri, değerleri, ümitleri; dünün yaşanmışlıkları, bugün atılacak adımlar ve yarına dair planlar… Bizim için hayatın özel adıdır Cumhuriyet. Bir gün bize ‘Cumhuriyetimizin 100. yılını nasıl kutladınız?’ diye sorduklarında biliyorum ki ‘İlk günkü gibiydi her şey.’ cevabını vereceğiz. ‘Aynı heyecan, aynı coşku, aynı gurur. Ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan eden Meclisimizden, bunu mümkün kılan ecdadımızdan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten devraldığımız o ilk günün bilinci, farkındalığı ve kararlılığı vardı her birimizde. Bir mücadele, bir dönem bitti. Yeni başlıyor her şey. Cumhuriyet ona yakışan başarıları, kazanımları, gelişmeleri gerçekleştirmekle kutlanır. 100. yılı bunu başarmış olmanın huzuruyla kutladık ve bir sonraki yılı, bir sonraki yüz yılı kutlamayı hak etmek için; “Türkiye Yüzyılı” için çalışmaya devam ettik" diyeceğiz. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi; bu bir asrın ilk gününden bugüne Türkiye Cumhuriyet’i var olsun diye hayatını ortaya koyan, ömrünü vakfeden, emaneti hakkıyla taşıyıp yeni nesillere devreden cümle geçmişlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Onların aziz hatırası önünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve millî iradeden aldığımız güçle inşa edeceğimiz tam bağımsız yarınlarımıza dair sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyorum.

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        #Cumhuriyet
        #Atatürk
        #Mehmet Nuri Ersoy
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