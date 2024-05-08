Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan çağrı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan çağrı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı için çağrıda bulundu; Oy vermeyi unutmayın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 21:12 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy'dan çağrı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı için çağrıda bulundu. Ersoy, yaptığı açıklamada; "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ziyarete açtığımız Seddülbahir Kalesi Müze Yapısının dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden Architizer A+ Awards finalinde ödül alması için 10 Mayıs’a kadar oy vermeyi unutmayın" dedi.

        Oy verme işlemi; bit.ly/4aMLJip linkinden gerçekleştiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı
        #Architizer A+ Awards
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Dev yarı finalde heyecan sürüyor
        Dev yarı finalde heyecan sürüyor
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"