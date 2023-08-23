Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde incelemelerde bulunarak, devlet tiyatrolarında yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaretinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı karşıladı. Karadağlı, Mehmet Nuri Ersoy’a ekim ayında perdelerini açacak olan Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi. Ersoy, ayrıca yeni sezonda sanatçılar tarafından giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını inceledi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından sanatçı seçimlerini de izleme fırsatını bulan Mehmet Nuri Ersoy, sanatçılara başarı dileklerini iletti.