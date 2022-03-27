27 Mart mesajı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Ersoy, mesajında şunları söyledi: Asırların tozu vardır sahnede. Tarihe tanıklık edenlerin anlattıklarından insanı anlamış olanların bilgeliğine kadar oyun dediğimiz gerçekler, gerçek bildiğimiz oyunlar, samimi duygular ve elbette hayaller ve kurgular… Sözün özü hem hayata hem de hayatın dışına çıkmak için ihtiyaç duyduğumuz anlara, duygulara, duraksamalara açılır perde. Trajedi, komedi, yaşamdan kesitler, insan hikâyeleri… Bundan dolayı olsa gerek o karanlık salon insana dair duygu ve düşünceleri en berrak ve saf haliyle görebildiğimiz bir bakış imkânı sunar çoğu zaman. Medeniyetin yükseldiği her yerde bütün görkemiyle karşımıza çıkan antik tiyatrolardan bugün sergilediği her oyunda insanımızın büyük ilgi ve teveccühüne mazhar olan Devlet Tiyatrolarımıza kadar insanın tiyatro sanatına verdiği değerin, belki bunun da ötesinde hayatın bir parçası ve olmazsa olmazı olarak kabullenişinin altında yatan sebepler de bunlar olsa gerek. Ne de olsa hepimiz zaman zaman kendimize dışarıdan bakabilmeyi, başka hayatlardan cesaret, sabır ve sebat devşirmeyi ya da gerçekliğe kısa aralar vermeyi isteriz. Bize bu zengin dünyanın kapısını açan çok değerli sanatçılarımıza, tiyatro emekçilerimize; destekleri ve ilgileriyle perdenin arakası kadar önünü de anlamlı ve değerli kılan sanatseverlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.