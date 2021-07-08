Her yıl 5 bin öğrenciye burs 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2012'de 42 bin civarı başvuruyla başlayan Türkiye Bursları'nın bugün 178 farklı ülkeden 165 bin başvuru seviyesine ulaştığını, uluslararası öğrencilere yönelik her yıl yaklaşık 5 bin burs verildiğini söyledi.

Dokuz yıl önce daha adil, huzurlu ve refah içinde bir geleceği inşa etmek için Türkiye Bursları programını başlattıklarını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin burslarla müfredat dışı sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerden faydalanma olanağı bulduğunu belirtti.

Programın bünyesinde bulundurduğu farklı araştırma modülleri ve Türkçe dil eğitimiyle diğer ülkelerdeki akademisyenlere, araştırmacılara ve kamu personellerine de destek verdiğini dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti; "Gündemi savaşlarla, açlıkla, salgınla sarsılan bir dünyada ekonomiden eğitime, ticaretten sağlığa varlık ve imkanları adil şekilde paylaşmak, daha da önemlisi bu imkanlara sahip olmayan ülkelerin mümkün olan her alanda üretme ve gelişme kapasitesine kavuşturularak kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinin en önemli şartı kendi ülkesinin geleceğine yön verecek donanımlı, küresel düşünebilen, girişimci nesiller yetiştirmektir. Türkiye Bursları programının temelinde yatan ideal ve vizyon da budur. Bu yeni kuşaklar ülkelerimiz arasındaki sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağları geliştirme yolunda en güçlü teminatımızdır."

Bakanlık olarak programa destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, "2012'de 42 bin civarı başvuruyla başlayan Türkiye Bursları bugün 178 farklı ülkeden 165 bin başvuru seviyesine ulaşmıştır. Uluslararası öğrencilere yönelik her yıl yaklaşık 5 bin burs verilmektedir. Bu yıl 104 ülkeden 940 lisans, 941 yüksek lisans ve 485 doktora öğrencimizi mezun ettik. Bugün dünyanın 169 ülkesinde 150 binden fazla Türkiye mezunu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye mezunları ailesinin çok güzel başarı hikayelerine imza atan üyelerinin olduğunu aktaran Mehmet Nuri Ersoy, "Bundan 9 yıl önce çıktığımız yolda geldiğimiz bu noktayı görmek, hayatlarına dokunduğunuz insanların başarılarına şahit olmak gerçekten tarifsiz bir duygu. Ödülleri verirken güzel bir zorluk yaşadık. Çünkü 488 başvuru yani 488 başarı hikâyesi vardı. Haliyle içlerinden seçim yapmamız gerekti. Başvuru yapan bütün mezunlarımıza teşekkür ediyorum ve yeni başarı hikayelerini duyma temennisiyle hepsini ayrı ayrı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ödüle hak kazanan bazı öğrencilerin video gösteriminin yapılmasının ardından, ödülleri takdim edildi.

Etiyopya'dan Fennan Mohammed'e Ekonomi ve Girişimcilik Ödülü, Kosova'dan Bayram Pomak'a Gazetecilik ve Medya Alanında Çalışmalar Ödülü, Kazakistan'dan Fazylbek Mustanov'a Sanat ve Spor Alanında Çalışmalar Ödülü ve Bulgaristan'dan Mustafa Aliş Hacı'ya Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

Türkiye Mezun Ödülleri töreninin hemen ardından, 10. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni'ne geçildi.

Türkiye Bursları Film Gösterimi ve mezun öğrencilerin konuşmalarının ardından, Kolombiya ve Ekvador'dan gelen iki mezun öğrencinin ailesine hediye verildi.

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye mezunu başarılı uluslararası öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Daha sonra törene katılan tüm öğrenciler keplerini attı. Tören, Nodira Sufijonova piyano dinletisi ve gala yemeğinin ardından sona erdi.

Bu Yıl 104 Ülkeden 3 Bine Yakın Öğrenci Mezun Oldu. Türkiye Bursları'na 2021'de dünyanın 178 farklı ülkesinden 165 bin 500 öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi için başvurdu.

Halihazırda Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerden yaklaşık 15 bini Türkiye Bursları öğrencisi iken, bu yıl 104 ülkeden 3 bine yakın öğrenci mezun oldu.