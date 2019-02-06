Ulusal ve global ölçekte pek çok seçkin markaya iletişim ortağı olarak hizmet veren Ogilvy İstanbul, Türkiye turizminin yurtdışındaki halkla ilişkiler faaliyetlerini üstlendi.

Ogilvy İstanbul CEO’su Emine Çubukçu, “Bu çok önemli görevi üstlenmekten büyük onur duyuyoruz. Hem global pazarda hem de ülkemizde biriktirdiğimiz bilgi, beceri ve deneyimimizi ülkemizin turizm hedeflerini yakalaması için kullanacağız. Tüm yetkinliklerimizle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gösterdiği hedefe yürüyecek, Ogilvy İstanbul ekibi olarak aklımızı ve kalbimizi ülkemizin dünyadaki turizm tanıtımı için seferber edeceğiz” dedi.