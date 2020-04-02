Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema, tiyatro ve edebiyata dair kültür - sanat faaliyetlerinde hangi hedeflerine, hangi ölçüde ulaştı?

Bakanlık, hangi hedeflerine hangi ölçüde ulaşamadı?

HEDEFE ULAŞILANLAR

* Bakanlıkça Desteklenen Sinema Projelerinin Sayısı

Hedef:160

Gerçekleşen: 179

* Destek Verilen ve Vizyona Giren Türk Filmi Sayısı

Hedef: 15

Gerçekleşen: 25

* Sinema Alanındaki Kültürel - Sanatsal Etkinlik Sayısı

Hedef: 100

Gerçekleşen: 100

* Uluslararası Film Festivallerinde Ödül Alan Türk Filmi Sayısı

Hedef: 5

Gerçekleşen: 6

* Dijital Ortama Aktarılan Eser Sayısı

Hedef: 30

Gerçekleşen: 603

* Restorasyonu Yapılan Eser Sayısı

Hedef: 1

Gerçekleşen: 3

* Türkiye Kültür Portalı Ziyaretçi Sayısı

Hedef: 3.200.000

Gerçekleşen: 6.483.951

* Desteklenen Özel Tiyatro Proje Sayısı

Hedef: 245

Gerçekleşen: 256

* Hizmete Açılan Kültür Merkezi Sayısı

Hedef: 2

Gerçekleşen: 3

* Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Sayısı

Hedef: 30

Gerçekleşen: 34

* Kültürel ve Sanatsal Etkinlik ve Proje Sayısı

Hedef: 40

Gerçekleşen: 132

HEDEFE ULAŞILAMAYANLAR

* Ülke İçindeki İzleyici Sayısı

Hedef: 60.000.000

Gerçekleşen: 59.420.897

* Sinema Arşivine Kazandırılan Materyal Sayısı

Hedef: 15

Gerçekleşen: 12

*Yarışmalara Başvuru Yapan Sanatçı Sayısı

Hedef: 1.600

Gerçekleşen: 1.406

* Desteklenen Sanatçı Sayısı

Hedef: 250

Gerçekleşen: 190

* Yayımı Yapılan Eser Sayısı

Hedef: 30.000

Gerçekleşen: 24.000

* Yayımı Yapılan Eser Çeşidindeki Artış Sayısı

Hedef: 15

Gerçekleşen: 11

* Kitap Fuarlarında Sergilenen Eser Sayısı

Hedef: 21.330

Gerçekleşen: 13.759

* Çevirmenler, Yayıncılar ve Yayıncı Meslek Örgütleriyle Düzenlenen Etkinlik Sayısı

Hedef: 56

Gerçekleşen: 3

* Etkinlik Katılımcı Sayısı

Hedef: 1.940

Gerçekleşen: 120

* 'Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Projesi' Kapsamında Desteklenen Eser Sayısı

Hedef: 70

Gerçekleşen: 59

*Yurtdışındaki Araştırma Merkezi, Üniversite ve Kütüphanelere Gönderilen Eser Sayısı

Hedef: 21.350

Gerçekleşen: 4.575

* Satışı Yapılan Bandrol Adedi (Kitap, Sinema ve Müzik Yapımı, Bilgisayar Oyunu)

Hedef: 497.127.690

Gerçekleşen: 425.964.680

* Korsanla Mücadele Amacıyla Yapılan Operasyon Sayısı

Hedef: 1.000

Gerçekleşen: 844

* Düzenlenen Yapımcı Belgesi Sayısı (Sinema ve Müzik Yapımı)

Hedef: 1.043

Gerçekleşen: 605