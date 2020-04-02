Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema, tiyatro ve edebiyata dair kültür - sanat faaliyetlerinde hangi hedeflerine, hangi ölçüde ulaştı?
Bakanlık, hangi hedeflerine hangi ölçüde ulaşamadı?
HEDEFE ULAŞILANLAR
* Bakanlıkça Desteklenen Sinema Projelerinin Sayısı
Hedef:160
Gerçekleşen: 179
* Destek Verilen ve Vizyona Giren Türk Filmi Sayısı
Hedef: 15
Gerçekleşen: 25
* Sinema Alanındaki Kültürel - Sanatsal Etkinlik Sayısı
Hedef: 100
Gerçekleşen: 100
* Uluslararası Film Festivallerinde Ödül Alan Türk Filmi Sayısı
Hedef: 5
Gerçekleşen: 6
* Dijital Ortama Aktarılan Eser Sayısı
Hedef: 30
Gerçekleşen: 603
* Restorasyonu Yapılan Eser Sayısı
Hedef: 1
Gerçekleşen: 3
* Türkiye Kültür Portalı Ziyaretçi Sayısı
Hedef: 3.200.000
Gerçekleşen: 6.483.951
* Desteklenen Özel Tiyatro Proje Sayısı
Hedef: 245
Gerçekleşen: 256
* Hizmete Açılan Kültür Merkezi Sayısı
Hedef: 2
Gerçekleşen: 3
* Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Sayısı
Hedef: 30
Gerçekleşen: 34
* Kültürel ve Sanatsal Etkinlik ve Proje Sayısı
Hedef: 40
Gerçekleşen: 132
HEDEFE ULAŞILAMAYANLAR
* Ülke İçindeki İzleyici Sayısı
Hedef: 60.000.000
Gerçekleşen: 59.420.897
* Sinema Arşivine Kazandırılan Materyal Sayısı
Hedef: 15
Gerçekleşen: 12
*Yarışmalara Başvuru Yapan Sanatçı Sayısı
Hedef: 1.600
Gerçekleşen: 1.406
* Desteklenen Sanatçı Sayısı
Hedef: 250
Gerçekleşen: 190
* Yayımı Yapılan Eser Sayısı
Hedef: 30.000
Gerçekleşen: 24.000
* Yayımı Yapılan Eser Çeşidindeki Artış Sayısı
Hedef: 15
Gerçekleşen: 11
* Kitap Fuarlarında Sergilenen Eser Sayısı
Hedef: 21.330
Gerçekleşen: 13.759
* Çevirmenler, Yayıncılar ve Yayıncı Meslek Örgütleriyle Düzenlenen Etkinlik Sayısı
Hedef: 56
Gerçekleşen: 3
* Etkinlik Katılımcı Sayısı
Hedef: 1.940
Gerçekleşen: 120
* 'Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Projesi' Kapsamında Desteklenen Eser Sayısı
Hedef: 70
Gerçekleşen: 59
*Yurtdışındaki Araştırma Merkezi, Üniversite ve Kütüphanelere Gönderilen Eser Sayısı
Hedef: 21.350
Gerçekleşen: 4.575
* Satışı Yapılan Bandrol Adedi (Kitap, Sinema ve Müzik Yapımı, Bilgisayar Oyunu)
Hedef: 497.127.690
Gerçekleşen: 425.964.680
* Korsanla Mücadele Amacıyla Yapılan Operasyon Sayısı
Hedef: 1.000
Gerçekleşen: 844
* Düzenlenen Yapımcı Belgesi Sayısı (Sinema ve Müzik Yapımı)
Hedef: 1.043
Gerçekleşen: 605
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