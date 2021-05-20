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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mavi Bayrak uygulamasında 2023'te dünya birinciliğini hedefliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mavi Bayrak uygulamasına dahil plaj sayısında, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) üyesi 50 ülke arasında gelecek yıl için dünya birinciliğini hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mavi Bayrak uygulamasında 2023'te dünya birinciliğini hedefliyor
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyanın seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak uygulamasında, Türkiye bu yıl da üst sıralardaki yerini korudu.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da merkezi bulunan FEE'nin Mavi Bayrak uygulamasında, 2021'de 486 ödüllü plajı bulunan Türkiye, bu yıl ödüllü plaj sayısını 519'a yükselterek, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyada 3. sırayı elde etti.

Türkiye'de 22 marina, 10 turizm teknesi ve 6 bireysel yat, bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazanırken, Mavi Bayraklı plaj sayısı Antalya'da 213, Muğla'da 106, İzmir'de 66, Aydın'da 39, Balıkesir'de 36, Mersin'de 9, Kocaeli'de ise 7'ye yükseldi.

Ayrıca Bartın'daki 3 plaja bu yıl ilk kez Mavi Bayrak verildi; Samsun, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Kırklareli ve Van'da ise önceki yılların Mavi Bayraklı plaj sayısı korundu.

Açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023'te, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor." değerlendirmesi yapıldı.

Mavi Bayrak programının ulusal takipçisi olarak kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) http://www.mavibayrak.org.tr/ internet adresinden 2021 ödüllerine ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor.

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