Bakanlıktan aşı açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, müzisyenler, tiyatrocular, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin 9 Haziran tarihinden itibaren aşılama programına dâhil edildiği hatırlatılarak, "Tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgileri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Ülkemizde faaliyet gösteren tiyatroların, faaliyetlerinde görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde yer alan duyuruda paylaşılan Aşılama Programı Beyan Listesi'ni hazırlayarak en geç 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16'ya kadar asi.tiyatro@ktb.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir" denildi.

Film ve dizi prodüksiyon ekipleriyle müzisyenlere bugünden itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanması sektörde memnuniyetle karşılandı.

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Genel Sekreteri Burhan Gün, salgın döneminde setlerde yaptıkları yoğun mesaiyle insanların izleyebileceği içerikler üretmeye çalıştıklarını söyledi.



Sahada kalabalık ekiplerle çalıştıkları için riskli grupta yer aldıklarını ifade eden Burhan Gün, bu nedenle Sağlık Bakanlığı ile meslek grupları aşılanmaya başlandığı zaman sektörlerinin öncelik grubuna alınması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bakanlığın olumlu dönüş yapmasıyla tüm paydaşlarıyla iletişime geçerek dizi ve film sektöründe sahada aktif çalışanlar üzerinden oluşturdukları listeyi Bakanlığa ilettiklerini belirten Gün, "Sektörümüzde yaklaşık 40 bin çalışan potansiyelimiz var. Sahada aktif çalışanlar üzerinden bir liste oluşturduk. Daha önce aşı olanlar, korona geçirmiş ve belli bir yaşın altında olanları elediğimizde 10 bin kişilik bir liste bildirdik" dedi.



Sektör çalışanlarının aşı sırasının gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Burhan Gün, "Sahada olduğumuz için herkes tedirgindi, sürekli test yapılıyordu. Aşı başladığı için insanlar biraz daha rahat gidecekler setlerine. Genel olarak aşı olma arzusu var bizim sektörde" ifadelerini kullandı. Aşılanmanın teşvik edilmesi noktasında da özellikle oyunculara ricada bulunduklarını aktaran Gün, "Onlar da bu konuda paylaşımda bulunsunlar. Oyuncularımıza, insanları sırası geldiğinde aşı olmaya teşvik için kampanya yapılması noktasında destek olacağız" diye konuştu.



Sağlık Bakanlığı'na ve Bakan Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Burhan Gün, aşının bağışıklığı artıracağı için daha güvenli bir çekim ortamı sağlayacağına inandıklarını, bunun olumlu psikolojik etkisiyle üretim konusunda daha güçlü sahaya ineceklerini bildirdi.