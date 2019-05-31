Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018'deki 3.997.003.000 ₺'lik bütçesinden 33.279.295 ₺'sini para yardımları için kullandı.
Peki bakanlık, nerelere para yardımında bulundu?
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bulunduğu para yardımları şöyle;
YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN, VAKIFLARIN PROJELERİ
Proje: 815
Yardım: 13.064.295 ₺
SİNEMA ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜLTÜREL SANATSAL ETKİNLİK
Etkinlik: 94
yardım: 19.865.000 ₺
TANITMA ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİK
Etkinlik: 1
Yardım: 350.000 ₺
TOPLAM: 33.279.295 ₺
YORUMLAR