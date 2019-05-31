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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın para yardımları nerelere yapıldı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018'de çeşitli kurum ve kuruluşlara 910 kalemde toplam 33.279.295 ₺ para yardımı yaptı. Bakanlık, nerelere para yardımında bulundu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018'deki 3.997.003.000 ₺'lik bütçesinden 33.279.295 ₺'sini para yardımları için kullandı.
Peki bakanlık, nerelere para yardımında bulundu?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bulunduğu para yardımları şöyle;

YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN, VAKIFLARIN PROJELERİ
Proje: 815
Yardım: 13.064.295 ₺

Uluslararası Beypazarı Festivali'ne 50 bin ₺'lik yardımda bulunuldu.
Uluslararası Beypazarı Festivali'ne 50 bin ₺'lik yardımda bulunuldu.

SİNEMA ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜLTÜREL SANATSAL ETKİNLİK
Etkinlik: 94
yardım: 19.865.000 ₺

Uluslararası Artvin Kafkas&ouml;r K&uuml;lt&uuml;r ve Sanat Festivali'ne edilen yardım miktarı 100 bin ₺
Uluslararası Artvin Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali'ne edilen yardım miktarı 100 bin ₺

TANITMA ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİK
Etkinlik: 1
Yardım: 350.000 ₺

TOPLAM: 33.279.295 ₺

 

 

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YORUMLAR

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