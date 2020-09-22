Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenecek özel tiyatrolar açıklandı

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AA

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü internet sitesindeki bilgiye göre, bu yıl 83 çocuk oyunu, 335 profesyonel ve 55 geleneksel kategoride toplam 390 özel tiyatro proje desteği başvurusu yaptı.

Bakanlığın Değerlendirme Komisyonu, özel tiyatrolara tarihin en büyük yardım miktarı olan toplam 12 milyon lira ödeneğin, 75 çocuk oyunu, 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 328 özel tiyatro ile bu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en yüksek sayıda projeye dağıtılmasına karar verdi.

Bu yıl yönetmelikte yapılan düzenleme ile değerlendirme ölçütlerine eklenen "Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvurular için başvuru sahibinin sigortalı çalıştırdığı personel sayısı" maddesi çerçevesinde profesyonel kategoride sigortalı personel istihdam edenlerin değerlendirme sonuçları bir üst dereceye taşınarak, çocuk oyunu kategorisinde sigortalı personel istihdam edenlere ise ek maddi katkı sağlandı.

Değerlendirme Komisyonunca, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verdi. Profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına 4.000 lira tutarında ek katkı sağlandı.

2020 yılında profesyonel kategoride destek sağlanan 199 özel tiyatrodan 171'inin, yani yaklaşık yüzde 86’sının projesi Türk oyun yazarlarına ait eserler olduğu belirlendi.

Ali Poyrazoğlu'nun "Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu", Behzat Uygur'un "Uygur Tiyatro", Cantuğ Türay'ın "Ritüel Sanat Merkezi", Cem Davran'ın "Halk Tiyatrosu Görsel Sanatlar Merkezi", Çiğdem Tunç'un "Çiğdem Tunç Tiyatrosu", Erdal Beşikçioğlu'nun "Tatbikat Sahnesi", Hakan Salınmış'ın "Tiyatro 1112 Garaj", Kerem Alışık'ın "Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu", Mert Fırat'ın "Dasdas", Nedim Saban'ın "Gusto Prodüksiyon", Yurdaer Okur'un "Entropi Sahne", Ahmet Yenilmez'in "YSM Sanat Etkinlikleri Prodüksiyonu" destek alan tiyatrolar arasında yer aldı.