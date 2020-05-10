Kültür ve Turizm Bakanlığından

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, bu yaz sezonundan itibaren geçerli olacak "Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu, tatilini Türkiye'de geçirecek Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna uzanan geniş yelpazede alınacak tedbirleri kapsıyor.

Uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca verilecek sertifika ile havayolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama ve yeme-içme tesislerinde, üst düzey sağlık ve hijyen koşulları belgelenecek.

- Program 4 ana başlıkta toplanıyor

Program, "Yolcu sağlığı ve güvenliği", "Çalışan sağlığı ve güvenliği", "Tesislerde alınan önlemler" ve "Ulaşım araçlarında alınan önlemler" olmak üzere 4 ana başlıkta toplanıyor.

Sertifikanın "Yolcu sağlığı ve güvenliği" başlıklı bölümü, yolcuların, Türkiye'ye giriş yaptıkları andan çıkış yapacakları ana kadar uygulanması gereken tedbir ve önlemleri içeriyor.

Bu başlıkta, terminal girişlerinde maskesiz yolcuların içeri alınmaması, yolculara ücretsiz maske sağlanması, terminal binalarına girişlerde termal kamera, vücut ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları ve gerekmesi halinde dezenfeksiyon kabinleri oluşturulması ve seyahat etmesinde sakınca görülen yolcular için uygulanacak protokoller yer alıyor.

Programın "Çalışan sağlığı ve güvenliği" başlıklı bölümü ise ulaşım, konaklama ve yeme-içme tesislerinde görevli personelin fiziksel ve ruhsal sağlıklarına yönelik önlemleri kapsıyor.

Personelin hijyen ve sanitasyon eğitimleri, personele verilecek psikolojik destek, gerekli hijyen ve sağlık ekipmanının temini, personelin tesislere giriş öncesi gerek ateş ölçer gerekse de uygun standartlarda termal kameralar ile denetimden geçirilmesi ve vardiya planlaması, toplantı düzenlemeleri, personelde enfeksiyon taraması gibi iş süreçlerinin yeni gereksinimlere göre yeniden düzenlenmesi gibi prosedürler, "Çalışan sağlığı ve güvenliği" başlığında yer alan diğer maddeleri oluşturuyor.

Sertifikasyondaki "Tesislerde alınan önlemler" başlığı da salgının yayılmasını önlemek üzere alınması gereken tedbirleri ve söz konusu süreçte konaklama ve yeme-içme tesislerinin faaliyetlerine ilişkin düzenleme ve önlemleri kapsıyor.

"Ulaşım araçlarında alınan önlemler" başlığında ise diğer tesislerde olduğu gibi hava, kara ve deniz yolu ulaşım araçlarında alınacak tedbirler yer alıyor. Bunlar, ulaşım araçlarında görev yapan personelin eğitimi, personelin bağışıklık belgesi, ulaşım araçlarının sterilizasyonu ve yolcu taşıma sisteminin güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmesi gibi önlemleri içeriyor.

- "Otel işletmeleri için sertifikasyon süreçlerinin bu ay hayata geçirilmesi planlanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin sağlık altyapısı ve aldığı önlemlerle geride bırakılan dönemi, dünyaya örnek olacak şekilde geçirdiğini vurguladı. Uygulamaya alınan sertifika programının, Türkiye'nin, turizmin yeni normalinde de öncü bir rol üstleneceğini gösterdiğini ifade etti.

Ersoy, Kovid-19 nedeniyle alınan küresel karantina önlemlerinin yavaş yavaş esnetildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Turizm sektörü, insanların normale dönüş süreçleri içinde hayati bir role sahip. Bu önemin farkındalığıyla birlikte kültürümüzde misafire verilen önem de bizi Kovid-19 sonrası sağlıklı turizme geçebilmek için herkesten önce hazırlıklı olmaya teşvik ediyor.

Sertifika programı, misafirlerimizin Türkiye tatillerini güvenli ve hijyenik şekilde gönül rahatlığıyla geçirmesini sağlayacak. Başlattığımız program, ülkemizde tatile gelecek turistlere, kullanacakları hava, deniz ve kara ulaşım araçlarını, iniş yaptıkları limanları, tatil deneyimini yaşayacakları tüm tesisleri, kendilerine hizmet verecek çalışanları ve hatta kendi sağlık durumlarını kapsayan önleyici ve koruyucu adımları içeriyor. Tüm ulaşım ve konaklama tesislerimizi, sertifikayı alarak sağlıklı bir tatil için gerekli tüm önlemleri almaya teşvik edeceğiz."

Bakan Ersoy, havalimanı işletmeciliği, yerli hava yolları, karayolları ve turizm tesisleri için ayrı ayrı oluşturulan pandemi protokolleri ve sertifikasyon süreçlerinin, 4 Mayıs itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Otel işletmeleri için de sertifikasyon süreçlerini bu ay itibarıyla hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sertifikasyonu alan tesisleri 1 Haziran itibarıyla Bakanlığımız web sayfası da dahil olmak üzere tüm kanallardan duyuracağız.

Türkiye olarak bu tüm süreçlerde hem vatandaşlarımızın hem de ülkemize gelen misafirlerimizin gönül rahatlığı içinde seyahatlerini tamamlamaları için duyduğumuz sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Türk misafirperverliğini gösteren bir atasözümüz var: Misafirimizin başımızın üzerinde yeri var. Hep bu düsturla hareket ettik, bu hassas süreci de yine bu düsturla sürdüreceğiz."