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Kulübesinin yanında doğan yavrulara gözü gibi bakıyor

Manisa'da Boncuk isimli köpek, kulübesinin yanında doğan kedi yavrularına gözü gibi bakıyor

Kulübesinin yanında doğan yavrulara gözü gibi bakıyor
AA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahibinin Boncuk ismini verdiği köpek, kulübesinin yanında doğan 5 kedi yavrusunun gönüllü koruyucusu oldu.

Karaoğlanlı Mahallesi'nde oturan güvenlik görevlisi Aziz Kocaman'ın köpeği Boncuk, tüm gününü kulübesinin yanında doğum yapan yavru kedilerle geçiriyor.

Kedilerle mama yiyip oyunlar oynayan ve birlikte uyuyan köpek, yabancıların onlara yaklaşmasına izin vermiyor.

Aziz Kocaman, köpekle kedilerin dostluğunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Gören herkesin bu dostluğa şaşırdığını aktaran Kocaman, "Boncuk, kedilerin annesini dahi bazen yavruların yanına yaklaştırmıyor. İnsanlar bile anlaşamazken kedi ve köpeğin anlaşması çok güzel bir şey" dedi.

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