Kuluçkaya yatan kumru nedeniyle balığa çıkmıyorlar

Gelibolu'da 35 yıldır balıkçılık yapan Gürkan Kul, arkadaşı Yusuf Özen ile denize açılmak için Gelibolu'daki iç limanda bağlı Şakir Reis adlı kayığına gitti.

Son hazırlıkları tamamlayan balıkçılar, denize açılacakları sırada kayığın ön kısmındaki makaranın üstüne bir kumrunun yuva yaptığını gördü.

Kumrunun altındaki yumurtaları fark edince yuvayı bozmayan Kul ve Özen, yavrular kanatlanıncaya kadar denize açılmamaya karar verdi.

"YAKTIN BİZİ"

Kumru ile karşılaştığı anı cep telefonuyla görüntüleyen Özen'in, "Gel sen buraya makaranın üstüne yuvayı yap. Ne yapacağız şimdi? 20 gün asker ettin bizi, 20 gün seni bekleyeceğiz denize çıkmak için. Yaktın bizi" şeklindeki sözleri de kameraya yansıdı.