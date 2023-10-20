Kulüp başkanına gözaltı

Kocaeli'de kulüp başkanın gözaltı
Kocaeli'de Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı, 24 kişiyi 3 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı
Kocaeli'de, Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı H.A.'nın, yönetici ve üyelerin de aralarında olduğu 24 kişiyi, borsadan kazanç sağlama vaadiyle 3 milyon TL dolandırdığı iddia edildi.
İHA'nın haberine göre, 24 mağdurun şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelisi H.A.'yı dün İstanbul'da yakaladı.
Kocaeli'ye getirilen H.A., ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.