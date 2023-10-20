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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kulüp başkanına gözaltı

        Kocaeli'de kulüp başkanın gözaltı

        Kocaeli'de Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı, 24 kişiyi 3 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:50
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        Kulüp başkanına gözaltı
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        Kocaeli'de, Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı H.A.'nın, yönetici ve üyelerin de aralarında olduğu 24 kişiyi, borsadan kazanç sağlama vaadiyle 3 milyon TL dolandırdığı iddia edildi.

        İHA'nın haberine göre, 24 mağdurun şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelisi H.A.'yı dün İstanbul'da yakaladı.

        Kocaeli'ye getirilen H.A., ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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