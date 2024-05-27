Kulüp başkanları Florya'da toplantı yapacak! Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpleri Platformu, 18 Temmuz'daki TFF başkanlık seçimi öncesi bir araya geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katılacağı toplantı 28 Mayıs Salı (yarın) saat 13.00'te başlayacak. Toplantıda, önümüzdeki sezona ilişkin kulüplerin gereksinimleri ve işleyişle ilgili değişmesi gerekenler hakkında fikir alışverişi yapılacak.

Habertürk Giriş: 27.05.2024 - 18:33 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:33 facebook

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