Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul - Maslak'tak ibinasında gerçekleştirilen temmuz ayı toplantıya Spor Toto Süper Lig takımlarının temsilcileri katıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Galatasaray'ın yönetim kurulu toplantısına katılmak için erken ayrıldığı toplantıdan sonra Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı olan Fikret Orman gündeme dair açıklamalar yaptı. Aynı menfaatler üzerinde çalışma arzusunun bulunduğuna vurgu yapan Orman, "Tüm başkanlar buna pozitif anlamda katkı veriyor. Çok başarılı bir toplantı geçti. Çok tarihi kararlar almanın arifesindeyiz. Kulüpler Birliği'nin faaliyet ve icraat olarak daha aktif olmasını istiyoruz. Daha çok personeli olan, Süper Lig'in marka değerlerini artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİK DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kulüplerin maddi açıdan zor günler geçirmesi ve bunun transfere yansıması üzerine Kulüpler Birliği'nin bir karar alıp almayacağı sorusunu yanıtlayan Orman, "Kulüpler Birliği'nin bir yetkisi yok. Bütün yetkiler, yasal olarak TFF'de, bizim temsili olarak yetkimiz var. Kulüplerin finansal yapısı ile ilgili kendi aramızda neler yapabiliriz diye konuştuk. Şu bir gerçek: Herkes durumun farkında. Faiz oranı ve kur farkı yükselmiş. Kulüplerin durumu ortada. Mantıklı olarak gitmeye çalışacağız." dedi.

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMASINI YANITLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Tunus seyahati öncesinde havalimanında yaptığı "Dört büyükler kendi arasında transfer yapabilmeli" açıklaması üzerine konuşan Orman, "Büyükler arasında transfer yapılabilmeli mi? Yapılıyor zaten. Daha önce oyuncu aldık sattık. Fair-play çerçevesinde bunun Süper Lig'e hizmet ettiği düşünülürse rahat rahat olabilir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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