Büyükekşi, kulüplerden adaylığı için destek isterken Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı buna karşı çıkarak "Biz sizi istemiyoruz çünkü Beşiktaş'a saygısızlık ve adaletsizlik yapıyorsunuz, taraflısınız" dediği öğrenildi.