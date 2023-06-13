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Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş - Büyükekşi restleşmesi!

Kulüpler Birliği'nin dünkü toplantısında Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı ile başkan adaylığı için destek isteyen Mehmet Büyükekşi arasında sert bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı

Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş - Büyükekşi restleşmesi!
HABERTURK.COM

Kulüpler Birliği dün TFF seçimi gündemiyle toplanırken sonrasında toplantıya mevcut başkan Mehmet Büyükekşi de katıldı.

Büyükekşi, kulüplerden adaylığı için destek isterken Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı buna karşı çıkarak "Biz sizi istemiyoruz çünkü Beşiktaş'a saygısızlık ve adaletsizlik yapıyorsunuz, taraflısınız" dediği öğrenildi.

Büyükekşi'nin buna karşılık olarak "Sizin desteğinize ihtiyacım yok" dediği bildirilirken Baltacı'nın toplantının bitimini beklemeden ayrılığı belirtildi.

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