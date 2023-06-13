Kulüpler Birliği dün TFF seçimi gündemiyle toplanırken sonrasında toplantıya mevcut başkan Mehmet Büyükekşi de katıldı.
Büyükekşi, kulüplerden adaylığı için destek isterken Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı buna karşı çıkarak "Biz sizi istemiyoruz çünkü Beşiktaş'a saygısızlık ve adaletsizlik yapıyorsunuz, taraflısınız" dediği öğrenildi.
Büyükekşi'nin buna karşılık olarak "Sizin desteğinize ihtiyacım yok" dediği bildirilirken Baltacı'nın toplantının bitimini beklemeden ayrılığı belirtildi.
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