Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yöneticileri de saat 18.00´de toplantıya katılarak, ilgili kararların değiştirilmesi için görüşme gerçekleştirecek. Gündemde 4 ana konu bulunuyor. Pandemi nedeniyle bazı kulüplerin küme düşme talebinde bulunması, yayıncı kuruluşun indirim talebi, yeni sezondan itibaren geçerli olacak yabancı sayısı ve harcama limitleri gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.