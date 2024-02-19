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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği'nden bilet satış kararı - Futbol Haberleri

        Kulüpler Birliği Vakfından elektronik bilet açıklaması

        Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:54 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:56
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        Kulüpler Birliği'nden elektronik bilet kararı
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        Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

        "Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."

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