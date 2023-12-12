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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği'nden Halil Umut Meler için açıklama - Futbol Haberleri

        Kulüpler Birliği'nden Halil Umut Meler için açıklama

        Kulüpler Birliği, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruk atması hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 00:27 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:29
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        Kulüpler Birliği'nden hakem saldırısına kınama!
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        Kulüpler Birliği Vakfı, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı kınadı.

        Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan müessif saldırıyı Kulüpler Birliği olarak asla kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz." denildi.

        Açıklamada, "Sporda şiddetin her türlüsünün, her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşısındayız." ifadesi kullanılarak, şu görüşlere yer verildi:

        "Şiddet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda bütün adımları atmaya futbol kulüpleri olarak hazır olduğumuzu da bütün paydaşlarımıza duyuruyoruz. Bu konuda başlatılacak tüm girişimlerin parçası olacağız. Başta Halil Umut Meler olmak üzere, tüm hakem ve futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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