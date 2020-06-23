Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını bugün saat 14.00'te gerçekleştirecek. Dün oynanan ve 2-2 sona eren Alanyaspor - Trabzonspor maçında yaşanan olayların da toplantının gündeminde olduğu belirtildi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in dün akşamki görüntülerin Türk sporuna zarar verdiğini söylediği ifade edilirken, her iki takım tarafına da 'barış' mesajı yollayacağı belirtildi.