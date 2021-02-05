Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşiyor. Toplantı için Süper Lig kulüplerinin başkanları da geldi. Toplantının gündeminde vakfın yeni başkanının seçimi bulunuyor. Seçimde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tek aday olarak yer alıyor. Kulüpler Birliği’ne Göztepe Başkanı Mehmet Sepil başkanlık ediyordu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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