Vakfın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda birliktelik vurgusu yapılarak, "Süper Lig ve alt lig takımlarımızdan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncularımız ve kulüp çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.
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