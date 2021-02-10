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Kulüpler Birliği Vakfı’nın Yönetim Kurulu belli oldu

Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçildiği Kulüpler Birliği Vakfı’nda yeni yönetim kurulu belli oldu. Çebi’nin başkanlığında Kulüpler Birliğinde, Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Hurma ve Mehmet Fatih Saraç yönetime girdi

Kulüpler Birliği Vakfı’nın Yönetim Kurulu belli oldu
İHA

Kulüpler Birliği Vakfı’nda geçtiğimiz hafta Mehmet Sepil’in yerine yeni Başkan Ahmet Nur Çebi seçilmişti. Yeni yönetimde ise görevler belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

Vakıf’ta, İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Memmet Fatih Saraç üstlendi.

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