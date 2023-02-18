Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebebiyet veren depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'dan üzücü haber geldi.
Depremin ilk gününden bu yana enkazın altında olan Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet acı haberi verirken, kulüplerden de başsağlığı mesajları geldi. İşte üzücü haber sonraı kulüplerin paylaşımları...
GALATASARAY
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 18, 2023
FENERBAHÇE
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 18, 2023
TRABZONSPOR
— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 18, 2023
TFF
— TFF (@TFF_Org) February 18, 2023
ADANA DEMİRSPOR
— Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 18, 2023
BURSASPOR
— Bursaspor (@BursasporSk) February 18, 2023
HATAYSPOR
— Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023
KASIMPAŞA
— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 18, 2023
BAŞAKŞEHİR
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 18, 2023
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