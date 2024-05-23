Kulüplerden TFF'ye avukat Marcos Motta tepkisi!

Profesyonel futbolcular ve kulüpler arasındaki her türlü sözleşmeyi karara bağlamakla görevli olan TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından, sektördeki güncel uyuşmazlıkları tahlil etmek ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek üzere 24 Mayıs Cuma günü (yarın) “Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Güncel Uyuşmazlıklar” konulu sempozyum düzenlenecek.

Gerçekleştirilecek sempozyuma FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Frans De Weger, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üyesi ve CAS hakemi Dr. Despina Mavromati, FIFPRO (Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu) Baş Hukuk Müşaviri ve FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi Roy Vermeer, Uluslararası Spor Avukatı Marcos Motta ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi katılacak.