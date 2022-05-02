Kum fırtınası: Irak'ta gökyüzü turuncuya boyandı, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

Irak genelinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle gökyüzü ve kent merkezleri turuncuya boyandı. Kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi, sağlık sorunlarına neden oldu.
AA'nın haberine göre çeşitli kentlerde yaklaşık 400 kişinin solunum sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğu belirtildi.
Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iptal edildi. Irak'ın bazı bölgelerinde Cumartesi günü görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.
Kum fırtınasının Pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.
Uzmanlara göre kum fırtınaları Ortadoğu'da son yıllarda daha sık görülmeye başlandı. Bunun nedeni olarak iklim değişikliği ve su ve toprak alanların yanlış kullanımı gösteriliyor.
Irak geçtiğimiz ay yine kum fırtınalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Solunum sorunları yaşayan onlarca kişi hastanelere başvurmuştu.
AFP haber ajansına konuşan bir Iraklı meteoroloji yetkilisi, kuraklık, çölleşme ve yağışlardaki azalma kaynaklı olarak daha fazla kum fırtınası görülebileceği uyarısında bulunmuştu.
Kentlerin içinde ve çevresinde yeşil alanların oldukça az olması da sorunu büyüten nedenlerden.
2016'da Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 2026 yılına gelindiğinde Irak'ın yılda 300 kum fırtınası görebileceğini kaydetmişti.
- Pekin'de kum fırtınası: Hava kirliği seviyesi 160 kat arttı
- BBC araştırması: Sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıktığı gün sayısı, 40 yılda iki katına çıktı
- 2020'de küresel ısınmaya bağlı aşırı doğa olaylarının bedeli çok ağır oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Uzaktan çalışma: Airbnb 15 bin çalışanının her yerden iş yapabileceğini açıkladı
- Transdinyester ve Ukrayna gerginliği: Savaş yayılıyor mu?
- Kolombiya’da eski askerler, öldürdükleri sivilleri savaşçı olarak gösterdiklerini itiraf etti
- Putin'den uyarı: Ukrayna'ya dışarıdan müdahale edenlere yıldırım hızıyla yanıt vereceğiz
- Derste hayallere dalmak öğrenmeyi olumsuz etkiliyor
YORUMLAR