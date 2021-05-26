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HaberlerSağlıkKumar bağımlılığında en riskli dönem 12-15 yaş aralığı
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“Kumar bağımlılığının en riskli dönemi 12-15 yaş aralığı”

Yeşilay Genel Başkanı Vekili Dr. Mehmet Dinç, “Kumar bağımlılığıyla mücadelede risk alma davranışının yüksek olduğu 12-15 yaş dönemine çok önem veriyoruz. Kumar, alkol ve uyuşturucu gibi farklı içerikli bağımlılıklara neden olurken aynı zamanda çok sayıda yıkıcı etkiye sahip” diye konuştu

Kumar bağımlılığında en riskli dönem 12-15 yaş aralığı
Kumar bağımlılığında en riskli dönem 12-15 yaş aralığı
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HABERTURK.COM

Yeşilay bağımlılıkların tedavisinde ve ceza hukukunda uzman isimlerin katılımıyla “Ceza Hukuku ve Bağımlılık Açısından Kumar” konulu bir panel düzenledi. Uzmanlar konuyu hem kumar bağımlılığını önleme ve tedavi sürecinde hem de Türk Ceza Kanunu'nda kumar mevzuatını değerlendirdi.

Önleyici çalışmaların önemini vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Vekili Dr. Mehmet Dinç, “Kumar bağımlılığıyla mücadelede risk alma davranışının yüksek olduğu 12-15 yaş dönemine çok önem veriyoruz. Kumar, alkol ve uyuşturucu gibi farklı içerikli bağımlılıklara neden olurken aynı zamanda çok sayıda yıkıcı etkiye sahip” diye konuştu.

Murat Balcı, "2017 yılında yasal bahsin 17 milyar dolar ile 63 milyar dolar arasında, yasa dışı kumar trendlerinin tehlikeli bir noktaya ulaştığının kabul edildiği panelde yasa dışı bahis miktarının onun geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Balcı, "2017 yılında yasal bahsin 17 milyar dolar ile 63 milyar dolar arasında, yasa dışı dışı bahsin ise 340 milyar dolar ile 3 trilyon dolar arasında oynandığı tahmin ediliyor” dedi.

Yeşilay, uzmanların katılımıyla Ceza Hukuku ve Bağımlılık Açısından Kumar konulu al panel düzenledi. İlk oturumda kumar bağımlılığı, önleyici çalışmalar ve Yeşilay'ın bu alandaki yazı konuşulurken; ikinci oturumda ise konu hukuki yönleriyle ele alındı. Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç'in oturum başkanlığı ilkinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Müdürü Uzm. Psikolog Melike Şimşek ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş teknoloji ile birlikte şekillenen kumar trendlerini aktardı.

"KUMAR PEK ÇOK YIKICI ETKİYE SAHİP"

Yeşilay olarak önleyici çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç şunları söyledi: "Kumar hem insan hayatında yıkıcı etkilere sahip hem de diğer bağımlılıklara yol açması nedeniyle büyük risk taşıyor. Kumarın alkol ve uyuşturucu madde gibi diğer bağımlılıklara kadar götürmek üzere olmak üzere pek çok yıkıcı etkiye sahip olduğunun farkında olunmalı. Tam da bu bakış açısıyla Yeşilay olarak risk alma davranışının en yüksek olduğu 12-15 yaş dönemine çok önem veriyoruz. Bu da kapsam hazırladığımız Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile ortaokuldan itibaren hem kumar bağımlılığı de internet - kumar ilişkisini ortaya koymaya ve gençleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Öte yandan Becerileri Eğitim Programı ile Yaşam gençlerimizi bu risklere karşı, onların bu risklere karşı koruyabilecekleri becerileri kazanmaları için çabalıyoruz.

ONLINE KUMAR TRENDLERİ TEHLİKELİ BİR NOKTAYA ULAŞTI

Kapsayıcı çalışmaların önemine değinen Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Müdürü Uzm. Psikolog Melike Şimşek, “Bağımlılık biyolojik, psikolojik ve sosyal olan bir hastalık. Bu yüzden bu üç alanı da aynı anda ve kapsamayan önleme deneylerinin bağımlılıkları tedavi etme noktasında yetersiz. Sosyal destek, yaşamı düzenleme, ilişkileri düzenleme ve çevreyi değiştirmek gibi farklı düzenlemelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş çalışma ile bağımlılıklar aşılabilir” diye konuştu.

Teknolojinin kumar işleri yapabileceğini vurgulayan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Merih Altıntaş ise “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı biçimlere bürünen kumar trendleri tehlikeli bir noktaya ulaştı. Oyunlar eğlence amaçlı görünse kullanıcıları kumara sürüklüyor. Oyun ve kumarın iç geçtiği online eğlence siteleri büyük bir risk taşıyor. Bu sitelerde küçük para hediyeleri gibi hilelerle Çocuklar kumara çekilmeye çalışılıyor. Bu yüzden de teknolojinin verimli kullanımında ebeveynlere ve bir kez daha görev düşüyor” dedi.

ONLINE BAHİS HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Naim Demirel başkanlığında ikinci oturumda Prof. Dr. Murat Balcı bahis suçları ve sanal kumar, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin kumar oynanması için yer temini suçu, Doç. Dr. Hüseyin Aydın da kumar suçları kabahatlerinde müsadere diğer sunumlar yaptı.

Yasa dışı bahis sektörünün geçen gün büyüdüğüne değinen Prof. Dr. Murat Balcı, “Yasa dışı bahis onun geçen gün büyümekte ve gelişmekte. İstatistiklerle açıklayacak olursak 2017 yılında yasal bahsin 17 milyar dolar ile 63 milyar dolar arasında, yasa dışı bahsin ise 340 milyar dolar ile 3 trilyon dolar arasında oynandığı tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

Mevzuat dağınıklığının uygulamada problemlere sebep olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, ise “Türk Ceza Kanunu madde 228'e göre kumar oynanması için yer ve imkân belki suç olarak düzenlenmişse, kumar oynama eylemi Kabahatler Kanunu'nda idari para cezasına tâbi tutulmuştur. Bu durum da uygulamada sorunlara sebep oluyor. Bu bu tek bir çatı altında toplanmalı” dedi.

Konuyu müsadere çerçevesinden ele alan Doç. Hüseyin Aydın , “Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için kumar oynayan hakkında idari para cezası veya başka bir idari yaptırım uygulanması zorunlu değil. Bu nedenle mülk mülkiyetin kamuya geçirilmesi verilebilir. Türk hukuku halinde bakıldığında kumardan elde edilen her türlü gelirden başarısız olmamak süt verilmesine dair düzenlemeler yeterli” diye konuştu.

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