AA

Ligde dün deplasmanda Arminia Bielefeld’e 1-0 kaybederek 33 yıl sonra küme düşen Schalke 04, maçtan sonra takım halinde tesislere döndü.

Burada toplanan bir grup taraftar, futbolculara tepki göstererek takım otobüsüne yumurta ve meşalelerle saldırıda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsten inen futbolcuların tesislere doğru kaçtığı görüldü.

Schalke 04 Kulübünden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, "Küme düşmemizden kaynaklanan anlaşılır hayal kırıklığı ve öfkeye rağmen, oyuncularımız ve personelimizin fiziksel olarak tehlikeye atılması asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Alman polisi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.