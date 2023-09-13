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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 3,3 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 3,3 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı temmuz ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Tavuk eti üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 194 bin 912 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 7,4 artışla 1 milyar 682 milyon 907 bin adede yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:31
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        Tavuk eti üretimi yıllık bazda arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Küme hayvancılık üretimi verilerini açıkladı.

        Buna göre, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,4, tavuk eti üretimi yüzde 3,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 1,1 artarken; hindi eti üretimi yüzde 11,4 azaldı. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 8,7 azaldı.

        Bir önceki ay 175 bin 900 ton olan tavuk eti üretimi Temmuz ayında yüzde 10,8 artarak 194 bin 912 ton oldu.

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