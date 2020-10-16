Kümese giren köpeği sopayla darbettiği öne sürülen kişiye para cezası - BARTIN

AA

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş, tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini, kümeste yakalayarak sopayla darbetti.Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine H.Ş. ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.İfadesinin ardından serbest bırakılan H.Ş'ye, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Hayvanları Koruma Kanunu'na göre cezai yaptırım uygulanacak.H.Ş'nin köpeği darbettiği anlar cep telefon kamerasıyla kaydedilirken görüntüyü çeken çocukların ağlamaları ve bağırmaları dikkati çekti.