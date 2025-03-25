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        Kumluca'da sık sık kazaların yaşandığı kavşakta çalışma başlatıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde sık sık trafik kazalarının yaşandığı Gödene Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşağın kapatılmasına yönelik çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:21
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        Kumluca'da kazaların yaşandığı kavşakta çalışma
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı kavşakta düzenleme çalışması başlatıldı.

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Trafik Komisyonu kararına göre belediye ekiplerinin Gödene Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşağın kapatılmasına yönelik başlattığı çalışmaları yerinde inceledi.

        Güneş, burada yaptığı açıklamada, sık yaşanan kazalar nedeniyle vatandaşın talepleri ve ilgili kurumların görüşüyle bir değerlendirme yapıldığını söyledi.

        İlçe Trafik Komisyonunca kontrolsüz kavşağın kapatılması kararı alındığını belirten Güneş, "Bugüne kadar birçok trafik kazasının meydana geldiği kontrolsüz kavşak hakkında gelen talepler İlçe Trafik Komisyonunda değerlendirildi. Kontrolsüz kavşağın kapatılmasının kazaların önlenmesinde önemli olacağı kanaatiyle kavşağın kapatılmasına karar vermiştik. Bugün belediye ekiplerimiz kavşakta çalışmalara başladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücülere de uyarılarda bulunan Güneş, bayramda yola çıkacak sürücülere bayram sevinçlerinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

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