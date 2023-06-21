Ağaçların daha da az olması, yaşam alanlarının daralması gibi faktörler etkili olmuş diyebilirim. Bu duruma çok şaşırdım, ilk gördüğüm zaman bu ne dedim. Bizim balkonda klimanın üstünde de yuva yapmışlardı. Bu hayvanlar toplumdan ve insanlardan kendilerini korumak için daha yüksek yerlerde yuva yapıyorlar. Bunları bozmamak, tahrip etmemek gerekiyor. Ayrıca ihtiyaçlarının yeteceği kadar yem vermek lazım bu hayvanlara, sadece kuşlar değil, sokak hayvanları da dahil. Bütün hayvanlara dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi lazım.