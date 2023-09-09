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        Haberler Spor Futbol Kuntz'a Cenk Özkaçar eleştirisi! - Futbol Haberleri

        Kuntz'a Cenk Özkaçar eleştirisi!

        A Milli Takım'ın Ermenistan ile berabere kaldığı maçta Cenk Özkaçar'ın sol bekte görev alması eleştirilerin hedefi oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:40
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        Kuntz'a Cenk Özkaçar eleştirisi!
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        A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

        Teknik direktör Stefan Kuntz, ilk 11'iyle herkesi şaşırtırken sol bekte ise asıl mevkisi stoper olan Cenk Özkaçar görev aldı.

        Kuntz, Galatasaray forması giyen sol bek Kazımcan Karataş'ı maç kadrosuna almazken Beşiktaş'ta sol bekte de görev almaya başlayan Onur Bulut'u ise yedek soyundurdu.

        Kuntz'un bu tercihleri puan kaybının ardından ise eleştirilerin hedefinde yer aldı.

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