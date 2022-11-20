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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuntz, Arda için Jesus'la yaptığı görüşmeyi açıkladı

Türkiye, Gaziantep'te oynadığı hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

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İHA
  • Kuntz, Arda için Jesus'la yaptığı görüşmeyi açıkladı

    Kuntz, "İskoçya ve Çekya düzenli bir şekilde büyük turnuvalara katılan takımlar. 2 maçı da kazandık. Taktiksel olarak farklı sistemlerde oynayabileceğimizi gördük. Defansif yönden 2 maçta da konsantrasyonumuz çok iyiydi. Tecrübeli oyuncular sahada olduğu zaman sahaya farklı bir güven sağlıyor. Biz hoca olarak bir kenetlenme yolundayız. 3’lü defans sisteminde farklı sistemlerde oyuncular tecrübe toplamamıştı. Şimdi Türk kulüpleri daha fazla bu sistemle oynuyor. Maçlarda oyuncular bu sistemde daha iyi oynamaya başladı” diye konuştu.
  • Kuntz, Arda için Jesus'la yaptığı görüşmeyi açıkladı

    4 tane genç oyuncunun ilk defa oynadığını belirten Kuntz, “Bugün 4 tane genç oyuncuyu ilk defaya sahaya sürdük. Tecrübeli oyuncularla iyi oynadılar. Emirhan ile Umut'u sahaya süremedik, onun için üzgünüm. Olumlu olan bir konuda farklı illerde top oynamamız. Diyarbakır, Gaziantep’te oynadık. Tek negatif konu sandalye konusu oldu. Öncelikle Samet ve Onur çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum. İlk defa beraber oynayan oyuncular, çok iyi bir maç çıkarttılar” şeklinde konuştu.
  • Kuntz, Arda için Jesus'la yaptığı görüşmeyi açıkladı

    Arda Güler’e de değinen Kuntz, “Arda Güler’in hocası Jesus onu çok yavaş bir şekilde adapte etmemizi istedi. Bugün Arda oynadı. Çok yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekiyor. Birçok genç ve yetenekli oyuncu hızlı gelişip zamanla kayboldu. Uğurcan ile Altay bir adım önde, çünkü kulüplerinde sürekli oynayan kaleciler ama yenilerini de davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
  • Kuntz, Arda için Jesus'la yaptığı görüşmeyi açıkladı

    Kuntz ayrıca, İrfan Can Kahveci'nin ayrıldıktan sonra tedaviye gittiğini, Doğan’a ise bir şans vermek istediklerini, Altay’ın kulübüyle de bir sıkıntılarının olmadığını sözlerine ekledi.
  • Kuntz, Arda için Jesus'la yaptığı görüşmeyi açıkladı
  • Kuntz, Arda için Jesus'la yaptığı görüşmeyi açıkladı

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