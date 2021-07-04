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Kupa Amerika'da yarı finaller belli oldu

Arjantin ve Kolombiya, 2021 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı finale çıktı.

Kupa Amerika'da yarı finaller belli oldu

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen ve Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son iki yarı finalisti de belli oldu.

Arjantin, De Paul'ün 40, Martinez'in 84 ve Messi'nin 90+3'üncü dakikadaki golleriyle Ekvador'u 3-0 mağlup etti. Ekvadorlu Hincapie, 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray forması giyen Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay ile Kolombiya arasındaki diğer çeyrek final maçında ise 90 dakika golsüz tamamlandı. Kurallar gereği penaltı atışlarına geçildi. Rakibine 4-2 üstünlük kuran Kolombiya, yarı finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Yarı finallerdeki Brezilya-Peru karşılaşması, 6 Temmuz Salı günü TSİ 02.00, Arjantin-Kolombiya mücadelesi ise 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

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