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Kupa Amerika maçı öncesi Venezuela'da 12 kişide koronavirüse rastlandı

Kupa Amerika (Copa America) futbol turnuvasının açılış maçında Brezilya ile karşılaşacak Venezuela'da futbolcu ve teknik ekip içindeki 12 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi

Kupa Amerika maçı öncesi Venezuela'da 12 kişide koronavirüse rastlandı
AA

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, turnuva öncesi yapılan rutin kontrollerde Venezuela Milli Takımı oyuncuları ve teknik ekibinde 12 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve bu vakaların karantina altında tutulduğu belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, 12 vakadan 8'ini oyuncuların oluşturduğu ve Venezuela'nın kadrosunda yer alan yedek oyuncuların, 14 Haziran Pazartesi TSİ 00.00'da Brezilya ile oynanacak açılış maçına yetiştirilmesi için çaba sarf edildiği vurgulanıyor.

Konu hakkında bilgilendirilen Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise maçın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

2020'de salgın nedeniyle ertelenen turnuvanın ev sahiplerinden Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise Kovid-19 salgını nedeniyle iki ülke turnuvadan çekilmiş ve turnuvanın Brezilya'da düzenleneceği, geçen ay sonunda duyurulmuştu.

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